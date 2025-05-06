Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla taklit ve tağşiş içeren gıda ürünlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlık, 5 Mayıs itibarıyla güncellediği listede, özellikle bal ürünlerinde tespit edilen ciddi usulsüzlükleri kamuoyuyla paylaştı. E-ticaret platformları ve zincir marketlerde satışa sunulan bazı tanınmış bal markalarının, yapılan incelemeler sonucunda taklit ve tağşiş içerdiği belirlendi.

Bakanlığın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında yayınladığı listede, balın yanı sıra zeytinyağı, yemeklik yağ ve takviye vitaminler gibi farklı ürün kategorileri de yer alıyor. Ancak, son güncellemede bal markalarındaki hileler özellikle dikkat çekti.

Bu markaların ürünlerinde yapılan incelemelerde, balın içeriğinde farklı ve sağlıksız maddelerin tespit edildiği belirtildi. Bakanlık yetkilileri, tüketicileri bu markaların ürünlerini satın almamaları konusunda önemle uyardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu şeffaf bilgilendirmesi, tüketicilerin bilinçli seçimler yapmasına olanak tanırken, gıda sektöründeki haksız rekabetin de önüne geçmeyi hedefliyor. Bakanlık, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve halk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.



İŞTE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN LİSTEYE EKLEDİĞİ SON MARKALAR













