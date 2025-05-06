Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Alanya ve çevresinde, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte inşaat faaliyetlerine geçici bir ara veriliyor. 15 Mayıs ile 15 Ekim tarihleri arasında uygulanacak bu yasakla, bölgedeki turizm dengesinin korunması ve ziyaretçilerin huzurlu bir tatil geçirmesi hedefleniyor.

Gürültü Kirliliğine Karşı Önlem Alınıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı bu önemli karar, yaz aylarında yoğun turist akınına uğrayan Alanya gibi bölgelerde gürültü, çevre ve görüntü kirliliğine yol açan inşaat çalışmalarını geçici olarak durdurmayı amaçlıyor. Bu uygulama sadece Alanya ile sınırlı kalmayacak, Antalya'nın diğer turistik ilçelerinde de eş zamanlı olarak yürürlüğe girecek.

Ağır Nakliyat ve Harçlı İnşaatlar Durdurulacak

Yasak kapsamında özellikle ses ve çevre kirliliğine neden olan hafriyat çalışmaları ve beton dökümü gibi faaliyetler öncelikli olarak durdurulacak. Ayrıca, ağır nakliyat araçlarının yoğun olarak kullanıldığı büyük ölçekli şantiyeler de bu uygulamanın dışında tutulmayacak. Böylece, turizm sezonunda bölgedeki olası rahatsızlıkların önüne geçilmesi planlanıyor.

Denetimler Yerel Yönetimlerin Sorumluluğunda

Bu önemli kararın uygulanması ve denetimi, il valilikleri ve belediyeler tarafından titizlikle gerçekleştirilecek. Yapılacak denetimler sonucunda belirlenen kurallara aykırı hareket edenlere ise idari yaptırımlar uygulanması bekleniyor. Amaç, hem yerli ve yabancı turistlerin tatil deneyimini olumlu yönde etkilemek hem de bölgenin turizm gelirlerini sürdürülebilir kılmak.

Bu yeni düzenleme ile Alanya'nın turizm sezonunda daha sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip olması bekleniyor.