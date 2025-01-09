Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son açıklamasıyla "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine 31 yeni ürün eklendi. Böylece toplamda taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin sayısı 880'e ulaştı.

Yeni listeye dikkat çeken maddeler arasında kırmızı toz biberdeki domates bulunuyor. Domatese alerjisi olan bireyler için bu durum büyük bir risk oluşturuyor. Ayrıca, Antalya'da bir turistik otelde Adana kebap harcında kanatlı eti tespit edilmesi dikkat çekti. Bu durum, güvenilir gıda tüketimi konusunda endişeleri artırıyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı denetim ekipleri ayrıca iki şubede daha Et ve Süt Kurumu'nu (ESK) taklit ederek köftede kanatlı eti satışı yapıldığını belirledi. Bu tür hileli satışlar, hem tüketicilerin sağlığını tehdit ediyor hem de sektördeki adil rekabeti sarsıyor.

Gıda güvenliği konusunda yapılan bu denetimlerin önemi bir kez daha vurgulanırken, vatandaşların gıda seçiminde dikkatli olmaları gerektiği ifade ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı bu açıklamalarla birlikte halkın bilinçlendirilmesi hedefleniyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi için tıklayın...