

Milli Savunma Bakanlığı, yeni bedelli askerlik ücretinin belirlenmesiyle ilgili basın bilgilendirme metni yayınladı.

Yapılan açıklamada, 2025 yılının ilk altı ayı için geçerli olacak bedelli askerlik tutarının 243 bin 13 lira 44 kuruş olduğu duyuruldu. Daha önce yapılan düzenlemeyle bu tutarın memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş olduğu hatırlatıldı.

Müracaat İşlemleri Başlıyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre, 7 Ocak’tan itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılacak. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243 bin 013,44 TL) olmuştur."

Öte yandan, geçen yıl Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan yüzde 19,31’lik zamla, bedelli askerlik ücreti de önemli bir artış göstererek 182 bin 609 TL'den 217 bin 871 TL’ye yükselmişti.

Bedeli Nasıl Ödenir?

Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar ödemelerini peşin olarak aşağıdaki kurumlarda T.C. kimlik numarası beyanıyla gerçekleştirebilecekler:

Vakıfbank

Ziraat Bankası

Halkbank

Vakıf Katılım Bankası

Ziraat Katılım Bankası

Emlak Katılım Bankası

Defterdarlıklar veya Mal Müdürlüğü



Bakanlık tarafından belirlenen katsayıdan sonra nihai ücret tutarının kesinleşeceği bildiriliyor.

Kışla Zorunluluğu ve Eğitim Süreci

Bedelli askerliğin geçmiş uygulamalarında kışla zorunluluğu bulunmadığına dikkat çeken uzmanlar; son kanuna göre yükümlülerin bir aylık temel eğitim alacağı bilgisini aktardılar. Önceki yıllarda ise uygulamalara bağlı olarak kışlayla ilgili farklı durumlar söz konusuydu; örneğin, sadece temel eğitim alan yükümlüler arasında değişiklikler gözlemlenmişti.

Yeni düzenlemeler doğrultusunda vatani görevlerini yerine getirmek isteyen gençlerin süreç hakkında bilgi sahibi olmaları büyük önem taşıyor.