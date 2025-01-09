Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, şehrin yeni hükümet konağının inşaatını ziyaret etti ve projede gelinen son durumu yerinde değerlendirdi.



Kaymakam Ürkmezer, ziyaret sırasında yüklenici firmadan binanın ilerleyişi hakkında bilgi aldı ve yapımı tamamlanan katları gezerek incelemelerde bulundu.



Yeni Hükümet Konağı ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Ürkmezer, “Alanya’mızın yeni hükümet konağının yapımında sonlara yaklaşıyoruz. Yeni binamızla ilgili çalışmaları yakından ve yerinde takip ediyoruz. Binamızın kaba inşaatı tamamlandı; şu an tuğla örme çalışmaları ile çevre ıslah çalışmaları devam ediyor.” dedi.



Şehrin geneline hakim bir noktada bulunan yeni hükümet konağının tamamlandığında vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğini belirten Ürkmezer, “Yeni binamızın yapımı için desteklerini bizden esirgemeyen İçişleri Bakanlığımız ile önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Kaymakam'ın ziyareti sırasında Dinek Mahalle Muhtarı Murat Demir de eşlik etti.