Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün iş birliğinde; daha yeşil, daha temiz bir dünya için israfı önlemek, kaynakları verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak, atıkları geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak amacıyla düzenlenen Sıfır Atık Mutfakta Başlar Yarışması sona erdi. 45 gün boyunca yarışmaya katılan vatandaşlar evlerindeki atıkları personeller aracılığıyla teslim etti. Bu yıl 3. kez düzenlenen yarışmaya, 460 kişi katıldı. Yarışma süresince toplam 15 ton 834 bin 215 kilogram atık toplandı.

JÜRİ ÜYELERİ KAZANANLARI BELİRLEDİ

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, Belediye Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa, Ayşe Erbayrak, Selin Tos, Burhan Güler ve Sercan Keseci’den oluşan jüri üyeleri kazanan isimleri belirlediler. Katılımcıların atıklarını tek tek inceleyen jüri üyeleri, ev dışından atık toplayan ve yarışma kurallarına aykırı olan katılımcıları elerken, titiz bir çalışma sonucu ödül kazanan yarışmacıları belirledi. Geniş kapsamlı değerlendirme ve ölçümler sonucu yapılan tespitlere göre, 22 Ocak tarihinde Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ödül töreni ile kazanan yarışmacılara ödülleri teslim edilecek. Törende, 50 adet ev eşyası yarışmacılara dağıtılacak. Yarışmanın birincisine kurutmalı çamaşır makinesi, ikincisine robot süpürge, üçüncüsüne ise bulaşık makinesi verilecek.