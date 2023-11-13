Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, üreticilerin maliyetinin altında olduğu için salatalık seralarını sökmeleri nedeniyle geçtiğimiz hafta kademeli olarak salatalıkta fiyat artışı olduğunu ancak henüz fiyatın maliyeti karşılar durumda olduğunu söyledi. Üreticilere örtü altı üretici birliği kurulması için tekrar çağrıda bulunan Göktepe, “Fiyatların düşük olması ya da yüksek olması birliğin kurulmasına bağlı değil. Tamamen arz-talep dengesi, planlı ve sözleşmeli bir üretim modeli bunun yanında maliyetlerin altında kalmayacak şekilde taban fiyat uygulaması ile düzelir. Bu nedenle birlik olmamız üreticimize ne fayda sağlar? Öncelikle kendi içimizde daha planlı bir üretim deseni oluşturabiliriz. Kısmi de olsa sözleşmeli tarım yapabiliriz. Birlik üyelerimize (ilaç, gübre, kasa ve fide) gibi girdi kalemleri tedarik ederek maliyetlerimizi düşürebiliriz. Sertifikasyon kuruluşları ile görüşerek iyi tarım ve organik tarım vb. belge temini yapabilir ürünümüze değer katabiliriz. İhracat potansiyelimiz yüksek olur ve birlik olarak kendi ihracatımızı kendimiz yaparız. Diğer tarım paydaşlarımızla birlikte fiyat belirleme hususunda söz sahibi olabiliriz. Maliyetlerin altında kalmayacak şekilde taban fiyat uygulaması çalışmalarında uygulanmasında daha etkin oluruz. Kıymetli üreticilerimiz önümüzdeki günlerde tek sezon üretim dönemi başlayacak. Güzlük sezonda yaşanılan olumsuz durumları en aza indirmek için, birlik kurulsun bize ne faydası olur demeyin. Gelin birliğimizi kuralım. Ailemize, ülkemize ve alın terimize faydamız olsun” dedi.