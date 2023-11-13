Prof. Dr. Özgür Demirtaş son günlerde çıkan dolandırıcılık, kara para aklama haberlerinden sonra takipçilerine sık sık uyarılarda bulunurken bugün bu uyarılara bir yenisini daha ekledi. Kendi X hesabından sevenlerine seslenen Demirtaş özellikle uzak durulması gereken işlemleri sıraladı.

BENİ SEVİYORSANIZ UZAK DURUM

Yazdıklarının dikkatlice okunması gerektiğini belirten Demirtaş Forex'den, Şans Oyunlarından, Yüksek Kaldıraçlı İşlemlerden, Kısa Vadede Yüksek Kazanç vaadeden kişilerden kendisini sevenlerin uzak durması gerektiğini belirtti.

Demirtaş uyarısında tam olarak şunları yazdı: