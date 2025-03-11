Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda 2025-2026 sezonuna dair önemli kararlar aldı. Alınan kararla, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’in başlangıç tarihleri 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 olarak belirlendi. Ayrıca, Nesine 2. Lig sezonunun 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 3. Lig’in ise 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde başlayacağı duyuruldu.

Federasyon, sezon planlamaları ile ilgili diğer detayların ilerleyen günlerde açıklanacağını bildirdi. Futbolseverler, liglerin başlangıç tarihlerini merakla bekliyor.