Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray'ı ağırladı. GAİN Park Stadyumu'nda yaklaşık 10 bin futbolseverin takip ettiği kritik müsabaka, konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın 23. dakikasında Hadergjonaj'ın asistinde Vilhena'nın ceza sahası dışından attığı şık golle Alanyaspor 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

Ancak Galatasaray, ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaparak 51. dakikada Aliti'nin kendi kalesine attığı talihsiz golle eşitliği sağladı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 78. dakikada geldi. Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Victor Osimhen, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda Alanyaspor, beraberlik için baskı kursa da Galatasaray savunması gole izin vermedi ve mücadele 2-1 sona erdi. Bu sonuçla Alanyaspor 31 puanda kalırken, Galatasaray puanını 68'e yükselterek liderlik koltuğunu korudu. Galatasaray, bu galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmış oldu.