Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak olan maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Temsilcimiz Corendın Alanyaspor'un, 9 Mart Pazar günü evinde lig lideri Galatasaray'ı konuk edeceği kritik karşılaşmada düdük Yasin Kol’a emanet edilecek. Yasin Kol’a bu kritik karşılaşmada İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çiçek ve Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.
Trabzon Bölge Hakemi Yasin Kol'un Alanyaspor Karnesi Parlak, Galatasaray ile Yolları Nadiren Kesişiyor
Trabzon Bölge hakemlerinden 37 yaşındaki Yasin Kol'un kariyer istatistikleri dikkat çekiyor. Kol, Alanyaspor'un toplamda 8 karşılaşmasında görev alırken, Galatasaray'ın ise sadece bir maçında düdük çaldı.
Sami Uğurlu'nun öğrencileri, Yasin Kol'un görev yaptığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Galatasaray ise Yasin Kol'un yönettiği tek maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.
Sarı kırmızılı taraftarların dikkatini çeken bir diğer nokta ise Yasin Kol'un son dönemde Galatasaray maçlarında görev almaması. Son 2 sezonda hiçbir Galatasaray karşılaşmasında görev yapmayan Kol, sarı kırmızılı ekibin 2021-2022 sezonunda oynadığı bir maçta görev almıştı.
İşte Haftanın Maçlarını Yönetecek Hakemler:
Cuma
20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen
8 Mart Cumartesi
13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
9 Mart Pazar
13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe: Burak Pakkan
16.00 İkas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Yasin Kol
10 Mart Pazartesi
20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
Bu hafta oynanacak maçlar, takımların sezon sonundaki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar, Alanyaspor'un Galatasaray karşısında göstereceği performansı merakla bekliyor.