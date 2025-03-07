Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak olan maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Temsilcimiz Corendın Alanyaspor'un, 9 Mart Pazar günü evinde lig lideri Galatasaray'ı konuk edeceği kritik karşılaşmada düdük Yasin Kol’a emanet edilecek. Yasin Kol’a bu kritik karşılaşmada İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çiçek ve Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.



Trabzon Bölge Hakemi Yasin Kol'un Alanyaspor Karnesi Parlak, Galatasaray ile Yolları Nadiren Kesişiyor

Trabzon Bölge hakemlerinden 37 yaşındaki Yasin Kol'un kariyer istatistikleri dikkat çekiyor. Kol, Alanyaspor'un toplamda 8 karşılaşmasında görev alırken, Galatasaray'ın ise sadece bir maçında düdük çaldı.

Sami Uğurlu'nun öğrencileri, Yasin Kol'un görev yaptığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Galatasaray ise Yasin Kol'un yönettiği tek maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sarı kırmızılı taraftarların dikkatini çeken bir diğer nokta ise Yasin Kol'un son dönemde Galatasaray maçlarında görev almaması. Son 2 sezonda hiçbir Galatasaray karşılaşmasında görev yapmayan Kol, sarı kırmızılı ekibin 2021-2022 sezonunda oynadığı bir maçta görev almıştı.



İşte Haftanın Maçlarını Yönetecek Hakemler:

Cuma

20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen

8 Mart Cumartesi

13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

9 Mart Pazar

13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe: Burak Pakkan

16.00 İkas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Yasin Kol

10 Mart Pazartesi

20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

Bu hafta oynanacak maçlar, takımların sezon sonundaki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar, Alanyaspor'un Galatasaray karşısında göstereceği performansı merakla bekliyor.