Trendyol Süper Lig 18. haftası, 3 Ocak Cuma günü yapılacak heyecan dolu bir karşılaşma ile başlayacak. Corendon Alanyaspor, evinde Tümosan Konyaspor’u ağırlayacak. Maçın hakemi, Adana bölgesi üst klasman hakemi Zorbay Küçük olacak. Küçük’ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Bilal Gölen üstlenirken, Ömer Faruk Gültekin dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Zorbay Küçük’ün Alanyaspor Karnesi

Zorbay Küçük, bugüne dek Alanyaspor’un 13, Konyaspor’un ise 9 maçında görev almış olması nedeniyle bu takımlar hakkında önemli bir deneyime sahip. Alanya temsilcisi, Küçük’ün yönettiği 13 karşılaşmanın 6’sında galip gelirken, 4 maçta beraberlikle ve diğer 3 maçta ise mağlubiyetle ayrıldı. Konyaspor ise, Küçük’ün yönettiği 9 maçta, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.