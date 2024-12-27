Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamaları 7, 8 ve 9 Ocak 2025 tarihleri arasında başlayacak. Temsilcimiz Corendon Alanyaspor, A Grubu’nda Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Karagümrük ve İskenderunspor ile mücadele edecek. Corendon Alanyaspor, gruptaki ilk karşılaşmasına 8 Ocak’ta deplasmanda Trabzonspor ile çıkacak. Takım, bu zorlu grupta büyük bir performans sergilemeyi hedefliyor. Alanyaspor'un önümüzdeki maçlarda nasıl bir performans göstereceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ TAKVİMİ....

