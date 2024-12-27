Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamaları 7, 8 ve 9 Ocak 2025 tarihleri arasında başlayacak. Temsilcimiz Corendon Alanyaspor, A Grubu’nda Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Karagümrük ve İskenderunspor ile mücadele edecek. Corendon Alanyaspor, gruptaki ilk karşılaşmasına 8 Ocak’ta deplasmanda Trabzonspor ile çıkacak. Takım, bu zorlu grupta büyük bir performans sergilemeyi hedefliyor. Alanyaspor'un önümüzdeki maçlarda nasıl bir performans göstereceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ TAKVİMİ....
Kaynak: Haber Merkezi