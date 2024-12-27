Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında 3 Ocak 2025 Cuma günü evinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Turuncu-yeşilli kulüp, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu’nun yönetiminde düzenlenen antrenmanla hazırlıklara start verdi.

İdmanın başında oyuncular, salonda yenilenme egzersizleri yaptı. Salondaki çalışmaların ardından sahaya geçerek kondisyon koşuları yapan oyuncular, Konyaspor maçı öncesinde yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Alanyaspor, hedeflediği performansı sergilemek için tüm gücünü ortaya koymayı amaçlıyor. Taraftarlar, takımın bu zorlu karşılaşmada elde edeceği başarıyı sabırsızlıkla bekliyor.

