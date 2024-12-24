Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), spora ve sporcuya her geçen gün daha fazla önem verirken sporla ilgili alanlara daha çok katkı sunmaya da devam ediyor. ALKÜ’de, Türkiye’de son yılların popüler spor dalı badminton alanında önemli gelişmeler yaşandı. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Işık Bayraktar ve Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Ay Yıldız’ın araştırmacı olarak yer aldığı TUBİTAK projesi kabul onayı aldı. “Üst Düzey Badminton Sporcularının Genetik Farklılıkları ile Atletik Performansları Arasındaki İlişkinin Araştırılması ve Yapay Zekâ Temelli Tahmin Algoritmalarının Geliştirilmesi” isimli projenin yürütücülüğünü Doç. Dr. Celal Bulğay üstlendi. Projenin araştırmacıları ise Prof. Dr. Mehmet Ali Ergün, Prof. Dr. Işık Bayraktar, Doç. Dr. Seyrani Koncagül, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Hüseyin Kazan, Dr. Öğretim Üyesi Yeliz Ay Yıldız, Araştırma Görevlisi Anıl Kasakolu oldu.

ALKÜ’DE TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU TOPLANTILARI START ALDI

ALKÜ’de badminton ile ilgili önemli gelişmelerden biri de Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız’ın katılımıyla yapılan iki toplantı oldu. Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığının Eğitim Kurulu, ilk toplantısını ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde yaptı. Federasyon Başkanı Ercan Yıldız’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıya, eğitim kurulunu oluşturan Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri katıldı. Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş’ün başkanlığını yürüttüğü Eğitim Kurulu toplantı gündemi ana başlıklarını ise iş birliği protokolü kapsamında eğitici/uzman desteğinin sağlanması, badminton temalı seminer ve çalıştayların planlanması, uluslararası federasyonlarla akademik iş birliklerinin tartışılması, gelişim ve eğitim seminerlerinin müfredatları ve antrenörlük kurs müfredat ve planlanması gibi konular oluşturdu. Ayrıca Türkiye Badminton Federasyonunun Sporda Koruma Kurulu toplantısı da ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirildi. Federasyon Başkanı Ercan Yıldız ve Sporda Koruma Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Ay Yıldız ve kurul üyelerinin katıldığı toplantının gündeminde geliştirilmesi planlanan Türkiye Badminton Sporda Koruma Politikası, bu politikaya bağlı yapılacak eğitimler ve politikanın kulüpler ve sporcular bazında benimsetilmesi konuları yer aldı.

ALKÜ’LÜ AKADEMİSYENLER BADMİNTON FEDERASYONU KURULLARINDA

Türkiye Badminton Federasyonu, yeni dönemde çalışmalar yapacağı kurullarını açıkladı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız tarafından 21 Kasım 2024 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü sonrasında yapılandırılan federasyon kurullarında, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere farklı fakültelerden nitelikli öğretim elemanları görev aldı. Badminton Federasyonunun 2028 ve 2032 Olimpiyat Oyunları hedefli hazırlıklarında ALKÜ’lü akademisyenler hem sporun topluma yaygınlaştırılması adına hem de millî sporcuların başarılarına katkı sağlayacak.