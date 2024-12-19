Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ile Torex Sport iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘2024 Spor Ödülleri’ töreninde büyük bir başarı elde etti. Törende, ‘Süper Lig’in en istikrarlı kulüp başkanı onur ödülü’ne layık görülen Çavuşoğlu, ödülünü İAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Tamer’in elinden aldı. Spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren bu etkinlik, Çavuşoğlu’nun kulüp başkanlığındaki başarılarını ve istikrarını onurlandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi