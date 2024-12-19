Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı için hazırlıklara hızla devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler’i 3-2 yenerek moral bulan yeşil-turunculu ekip, bu galibiyetin ardından izinsiz olarak Beşiktaş maçı için çalışmalara başladı.

Teknik Direktör Sami Uğurlu yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde yenileme ve toparlanma egzersizleri yapıldı. Takım, daha sonra topluca koşarak antrenmanı tamamladı. Uğurlu’nun öğrencileri cumartesi günü oynanacak maç öncesinde galibiyet hedefiyle çalışmalara devam ediyor.

Sami Uğurlu Alanyaspor’a Uğurlu Geldi



Sami Uğurlu'nun Alanyaspor'un başına gelmesinin ardından takım büyük bir ivme kazandı. Yeni teknik direktörle birlikte ilk altı maçında sadece bir mağlubiyet yaşayan Alanyaspor, toplamda dört galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Hedeflerinin ligi üst sıralarda bitirmek olduğunu belirten Uğurlu ve ekibi, Beşiktaş karşısında da iyi bir sonuç alarak bu hedefe ulaşmak istiyor.

Alanyaspor’un Beşiktaş deplasmanından alacağı sonuç merakla beklenirken, taraftarlar da takımlarının başarılı performansını sürdürmesini umuyor

Genç Yıldız Adayları Parlamaya Devam Ediyor



Sami Uğurlu’nun gelişiyle forma şansı artan 22 yaşındaki genç yetenek Buluthan Bulut, Amed Sportif Faaliyetler maçında 1 gol ve 1 asistle takımına büyük katkı sağladı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Bulut, Alanyaspor’un geleceği için umut veriyor. 18 yaşındaki genç forvet Arda Usluoğlu’da Alanyaspor’un parlayan genç isimlerin arasında yer alıyor. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan son 2 maçta forma şansı yakalayan Usluoğlu, ilk golünü Fethiyespor karşılaşmasında attı.



