Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dolu bir maçın ardından gruplara kalmayı başardı.

GAİN Park Stadı'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Corendon Alanyaspor, Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i 3-2 mağlup ederek kupada üst tura yükseldi.

Maçın 10. dakikasında genç yıldız Buluthan Bulut'un attığı golle öne geçen Alanyaspor, ilk yarıyı 1-1'lik eşitlikle tamamladı. İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen turuncu-yeşilliler, Lima ve Makouta'nın golleriyle farkı 3'e çıkardı. Amed Sportif Faaliyetler ise maçın sonlarında bulduğu iki golle farkı bire indirse de, Alanyaspor galibiyeti bırakmadı.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kalma başarısı gösterdi. Turuncu-yeşilliler, kupadaki yolculuklarına bu önemli galibiyetle başlamış oldu. Teknik direktör ve futbolcular, bu zaferin ardından büyük bir sevinç yaşadı.