Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), spora ve sporcuya verdiği önem ve yatırımların meyvesini her geçen gün almaya devam ediyor. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonunda, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin ev sahipliğinde 9-13 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Ünilig Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları’nda ALKÜ Erkek Voleybol Takımı; namağlup şampiyon oldu. Voleybol Takımı Baş Antrenörü ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Halil Orbay Çobanoğlu ve Takım İdarecisi ALKÜ ALTSO Turizm MYO Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bilgin Karademir önderliğinde 14 puan topladı. ALKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın destekleriyle namağlup şampiyon olan ALKÜ Erkek Voleybol Takımı, bu başarısı sonrası Ünilig Voleybol Süper Lig’e Yükselme Müsabakaları’na katılmaya hak kazandı.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN VOLEYBOL TAKIMINA TEBRİK

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ Voleybol Takımı’nın başarısı sonrası üniversite olarak mutlu olduklarını söyledi. Öğrencilerin başarılarından gurur duyduğunu ifade eden Rektör Türkdoğan, “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak spora ve sporcuya önem veren bir üniversiteyiz. Bu önem sayesinde ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar elde ediyoruz. Tüm sporcularımız sezon boyunca yoğun bir çalışma sergiliyor. Bu nedenle de katıldıkları müsabakalarda üstün başarı elde ediyorlar. Bu şampiyonluk da bunun en önemli göstergesidir. ALKÜ Voleybol Takımımız bundan sonraki süreçte Ünilig Voleybol Süper Lig’e Yükselme Müsabakaları’na katılacak ve takımımızın oradan da şampiyon olarak çakacağına inanıyorum. Bizlere bu gururu yaşatan takımımızı yürekten kutluyor, başarının arkasındaki ALKÜ ailesine teşekkür ediyorum.” dedi.