Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 22. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları belirlendi. Temsilcimiz Alanyaspor, ligin 22. haftasında İzmir ekiplerinden Göztepe’ye konuk olacak. Turuncu yeşilli ekip ligin ilk devresinde evinde Göztepe ile 1-1 beraber kalmıştı. 2 Şubat Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler oldu. Maç, her iki takım için de önemli bir mücadele niteliği taşırken, taraflar galibiyet hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Başakaşehir’i 5-4 deviren Sami Uğurlu’nun öğrencileri, zorlu deplasmanda puan almak için sahada mücadele verecek.



Alanyaspor Arda Kardeşler’in Yönettiği Maçta Galip Gelecek Mi?

Bursa Bölge Hakemlerinden olan Arda Kardeşler, kariyerinde Alanyaspor’un toplamda 11 maçında görev aldı. Turuncu yeşilli ekip, 11 karşılaşmanın 4’ünde galibiyet alırken 7’sinde ise mağlup oldu. Kardeşler, Göztepe’nin ise toplamda 18 karşılaşmasında görev aldı. İzmir ekibi, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Kaynak: Haber Merkezi