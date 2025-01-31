İran Süper Lig takımlarından Persepolis, deneyimli teknik direktör İsmail Kartal’ın yönlendirmeleri doğrultusunda Türkiye'den ilk transferini gerçekleştirdi. Fenerbahçe'den eski öğrencisi Serdar Dursun, Alanyaspor ile sözleşmesini feshetmeden önce Persepolis ile anlaşmaya vardı. Kartal, Türkiye'den almak istediği oyuncularla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Çok sıkı birkaç gün kaldı transferin bitmesine. Alabilirsek buradan takip ettiğim bildiğim oyuncular var, onları almak için uğraşacağız." ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz günlerde İran basınında öne çıkan haberlere göre, Kartal’ın Serdar Dursun'un yanı sıra Cenk Tosun'u da kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Dursun, bu sezon Alanyaspor ile 15 maça çıkmasına rağmen gol ve asist üretemedi, bu transferin onun için yeni bir başlangıç olabileceği düşünülüyor.

Kaynak: Ajansspor