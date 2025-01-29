İzmir temsilcisi Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor ve son olarak Corendon Alanyaspor'da forma giyen Furkan Bayır ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki stoper, kulüple 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe'nin transferle ilgili yaptığı açıklamada; "2000 doğumlu savunma oyuncusu Furkan Bayır ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, "Son olarak C. Alanyaspor forması giyen Furkan, Süper Lig kariyerinde toplamda 82 maça çıkarken, U21 Milli Takımımızda ise 4 kez görev aldı." denildi.



Furkan Bayır'ın önümüzdeki günlerde takımla birlikte antrenmanlara katılması ve Göztepe formasıyla Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında, eski takımı Corendon Alanyaspor'a karşı ilk defa sahaya çıkması bekleniyor.



Göztepe camiası yeni transferine "Hoş geldin!" diyerek başarılar diledi!