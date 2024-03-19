Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel seçim çalışmalarına Sugözü Mahallesi’nde devam etti. Sugözü mahalle sakinleri ile buluşan Başkan Yücel’i mahalle muhtarı Hasan Uysal ve Sugözü halkı meşalelerle coşku içerisinde karşıladı. Buluşmaya AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Anadolu Birliği Partisi İlçe Başkanı Şükrü Güneri, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Cumhur İttifakı İlçe Başkanları; Alanya’da Adem Murat Yücel’e, Antalya’da Hakan Tütüncü’ye destek istediler. Muhtar Hasan Uysal ise mahalleye ve Alanya’ya kattığı hizmetler için Başkan Yücel ve ekibine teşekkür etti. Alkışlarla konuşmasına başlayan Başkan Yücel de, Sugözü halkının böyle coşkulu bir şekilde kendilerini karşıladığı için teşekkür etti. Başkan Yücel, “Hepinizden Allah razı olsun. Bugüne kadar her zaman desteğinizi hissettik. Bugün de yanımızda olduğunuzu gösterdiniz. Tek tek her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: ŞEHİTLİK PROJEMİZİ 6 AYDA TAMAMLAYACAĞIZ

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde, Bektaş Mahallesi’nde Şehitlik Alanı ve Anıt Projesi’nin temelini attıklarını belirten Başkan Yücel, “Bu vatan için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi her zaman hatırlamak ve dualarımızla yanlarında olmak için bizim için çok değerli bir projemizin temelini attık. İnşallah 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: ALANYA’MIZI BİR DÜNYA MARKASI HALİNE GETİRDİK

Alanya’nın dünyanın gözdesi bir kent haline geldiğini belirten Başkan Yücel, “Dünya’da yaşanan doğal afet ve savaş gibi durumlarda herkes güvenilir bir liman olarak Alanya’mızı seçiyor. 127 ülkeden ve 81 şehirden göç alan bir kentiz. Alanya’mız için çok çalıştık, çok ürettik ve Alanya’mızı bir dünya markası haline getirdik. İnsanların Alanya’yı tercih etmesinden Alanya’da güzel işler olduğunu anlıyoruz. Okullar, kreşler, yurtlar, kütüphaneler ve sağlık ocakları yapan kurumsal bir belediye oluşturduk.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL’DEN DÜĞÜN SALONU VE KÜLTÜR MERKEZİ MÜJDESİ

Sugözü Mahallesi’ne düğün salonu ve kültür merkezi müjdesi veren Başkan Yücel, “Projelerimiz arasında bölgemiz için de güzel bir projemiz var. Bu bölgeye bir düğün salonu ve kültür merkezi inşa edeceğiz. Seçimler sonrası 6 ay içerisinde bu projeyi tamamlayacağız. Aynı Konaklı Mahallesi’ndeki gibi eşgilik tarzında düğünlerinde yapılacağı içerisinde kütüphane, çocuk parkı gibi pekçok aktivitenin olacağı muhteşem bir eseri mahallemize, bölgemize ve Alanya’mıza kazandıracağız.” diye konuştu.

Vatandaşlar Başkan Yücel’e alkışlar eşliğinde teşekkür ettiler.

BAŞKAN YÜCEL: BEKLENEN YOLU ASFLATLA BULUŞTURUYORUZ

Başkan Yücel, Sugözü halkına bir müjde daha vererek, “610’uncu caddenin asfaltı için elektrik hattını uzun bir süredir bekliyorduk. Şimdi bizim de girişimlerimiz ve taleplerimiz ile tamamlandı. Orasının sıcak asfaltını da yaz sezonu gelmeden tamamlayacağız ve sizlerin hizmetine dört dörtlük kusursuz bir yol olarak sunacağız.” diye konuştu.

Bir vatandaşın, “Üzümlü’de gelemedim burada olduğunu duyunca senin için buraya geldim. İnşallah emeklerin boşa çıkmaz. Biz hep seninleyiz. İnşallah seçimi kazanırsınız” sözleri büyük alkış aldı.

BAŞKAN YÜCEL: DAVULU DA BİZE VERİN TOKMAĞI DA

Vatandaşların kapalı durak isteğine yanıt veren Başkan Yücel, “İşte vatandaşımız yine ulaşımın hesabını bana soruyor. Ulaşım Büyükşehir Belediyesi’nde olduğu için bu sorunları aşamıyoruz. Bizim şahıslarla sorununuz yok ama Antalya Büyükşehir’in bu yapmadığı hizmetleri de eleştiriyoruz elbette. İnşallah Antalya’da Hakan Tütüncü’ye de vereceğimiz destekle Cumhur İttifakı’nı hem Alanya’da hem de Antalya’da zafere ulaştıracağız. O zaman bu sorunların hepsini Hakan Tütüncü başkanımız ile çözeceğiz. Davul birinde tokmak birinde olunca olmuyor. Siz davulu da bize verin tokmağı da.” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARDAN ÇÖZÜM MASASI TEŞEKKÜRÜ

Bir vatandaş ise Başkan Yücel’in ekibinden memnun olduğunu dile getirerek, “Şu anda güzel bir ekibiniz var. Nüfusu 400 bine yaklaşan bir kentte başkanlık yapmak çok zor. Biz ekibinizle her işimizi çözüyoruz. Allah onlardan da razı olsun. Çözüm Masası’na yazıyoruz sorun çözülüyor ve bize bilgi veriliyor. Bu hizmet için de teşekkür ediyoruz.” sözlerine yanıt veren Başkan Yücel, “Çözüm Masamız dijital ortamda günlük 600’ün üzerinde isteğe yanıt veriyor. Gerçekten bu uygulamamız işte sizin gibi vatandaşların da takdirini topluyor. Yine güzel bir ekip oluşturduk. İnşallah ekibimizle beraber hizmetlerimize devam edeceğiz.” dedi.