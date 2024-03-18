Büyük Birlik Partisi (BBP) Alanya Belediye Başkan Adayı İlhan Ceylan’ın yıllar öncesinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Yapılan paylaşımlardan en dikkat çeken paylaşım ise Edirne Cezaevi’nde hapis yatan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili söylediği sözler oldu.

‘’Kürtçülük Yapmasa En Favori Adayım’’

BBP Alanya Adayı İlhan Ceylan, 4 Ağustos 2014 tarihinde Selahattin Demirtaş ile ilgili yayımladığı bir sosyal medya paylaşımında, ‘’Demirtaş, kürtçülük yapmasın, en favori adayım olabilir.’’ dedi.

Öte yandan Demirtaş dışında yaptığı diğer paylaşımlarda ise CHP’li İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer’i destekler nitelikte olması parti içinde büyük tepkilere yol açtı.

‘’Deniz Mahkemeye Düşmüş Avukatı Ben Olaydım’’

1972’de hayatını kaybeden Devrimci Deniz Gezmiş ile ilgili de bir paylaşım yapan Ceylan, yaptığı paylaşımda Gezmiş’in "Deniz mahkemeye düşmüş avukatı ben olaydım’’ adlı videonun linkini paylaşması Büyük Birlik Cephesinde tepkilere neden oldu.