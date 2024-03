Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar Seçmen İletişim Merkezi açılışı öncesi mahalle sakinlerine iftar verdi. Mahmutlar halkının akın ettiği programa AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Anadolu Birliği Partisi Alanya İlçe Başkanı Şükrü Güneri ve Ülkü Ocakları Başkanı Abdülhadi Yüksel, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları, muhtarlar ve 8 binden fazla mahalle sakini iştirak etti. Hınca hınç dolan iftar meydanında masaları dolaşarak vatandaşla selamlaşan ve ramazanlarını tebrik eden Başkan Yücel, sevgi gösterileriyle karşılandı. Vatandaşlar Başkan Yücel ile fotoğraf çektirebilmek adına adeta yarıştılar. Alanı dolduranların kucaklayıp bağrına bastığı Başkan Yücel, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

“BEN BU YÖRENİN İNSANIYIM”

Vatandaşlar dualar eşliğinde iftarlarını yaptılar. Programda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya’da Adem Murat Yücel’e Antalya’da ise Hakan Tütüncü’ye tam destek istediler. Alanı dolduran binlerin alkışları eşliğinde kürsüye çıkan ve vatandaşları selamlayan Başkan Yücel’e vatandaşlar sloganlarla destek verdiler. Vatandaşlara hitap eden Başkan Yücel, “Ben bu yörenin insanıyım, sizlerle aynı havayı soluduk, aynı kaderi paylaştık. Sizler beni kendi evladınız gibi görerek bağrınıza bastınız. Beni Alanya Belediye Başkanlığına taşıdınız. Sizlerin bana verdiği bu görevi hakkıyla yerine getirebilmek için 10 yıldır gecemi gündüzüme katarak çalıştım” dedi.

“BU HİZMETLERİN DAHASI VAR ALANYA”

“Alanya’ya ve Mahmutlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için ne gerekiyorsa yaptık” diyen Başkan Yücel, “Cumhur İttifakı adayı olarak 5 yıl daha Alanyamıza hizmet etmek için yeniden sizlerin desteğini istiyorum. Görev süremizde pandemi oldu, yangınlar oldu, deprem oldu, ancak biz hiç şikayet etmedik. Acizlenmedik. Her şart ve koşulda Alanyamızı en iyi şekilde yönettik. Bir şehri öfke ile değil; ancak zeka ile, tecrübe ile yönetebilirsiniz. Biz, düzenli ve özenli bir Alanya için çalışıyoruz. Çünkü biz en büyük yeteneğin çalışkanlık olduğuna inanıyoruz. Bunları yaparken de gücümüzü ve cesaretimizi sizden alıyoruz. Biliyoruz ki uzun maratonların ve büyük başarıların gizli kahramanları vardır. Benim kahramanlarım da sizlersiniz, sizlerden aldığımız güç ve cesaretle dahası var Alanya diyoruz” diye konuştu.

“MAHMUTLAR’A NE SÖZ VERDİYSEK YAPTIK”

31 Mart’ta hem Alanya hem de Mahmutlar’da Cumhur İttifakını zaferle taçlandıracaklarını söyleyen Başkan Yücel, “Güçlü ve vizyoner meclis üyesi kadrolarımızla, bölgemizin ihtiyaç duyduğu projelerle Alanya’mızı ve Mahmutlarımızı hep daha ileriye taşıyacağız. Doğu Mahallelerinin parlayan bir yıldızı olan Mahmutlar, bizim de çok önemsediğimiz bir mahallemiz. Her zaman kıymet verdiğimiz Mahmutlarımıza, siz Mahmutlar halkına biz ne söz verdiysek yaptık. Kültür Merkezi istediniz, sizlere söz vermiştik. Sözümüzü tuttuk. Alanya’nın en güzel en kapsamlı Kültür ve Gençlik Merkezi’ni, Düğün Salonunu Mahmutlar’a yaptık. Kreş istediniz, Hanife Cebeci Gündüz Bakımevi ve Kreşimizin yapımını tamamlandık. En kısa sürede sizlerin hizmetine açacağız. 20 dönümlük alanda Futbol Sahası ve bin beş yüz kişilik tribünlerin olduğu Spor Tesisini bölge halkımızın kullanımına açtık. Şimdi tesisimizi büyütüyoruz. Mevcut alana Antreman sahası ve kapalı spor salonunu yapıyoruz. Mahmutlar-Kestel Mahallemiz için Sultan Alparslan Anadolu Lisesi’ni sıfırdan inşa ettik. Bu yıl proje okulu oldu. Mahmutlarlı öğrencilerimiz, artık çok uzağa gitmeden çok kaliteli bir lisede eğitim alabiliyor” ifadelerini kullandı.

“MAHMUTLAR’IN SAĞLIK VE EĞİTİMLE İLGİLİ SORUNLARINI ÇÖZDÜK”

“Göreve geldiğimiz ilk günden beri Yeni Mahalledeki 30 yıllık çözülemeyen imar problemlerini çözdük” diyen Başkan Yücel, “Eğitim alanlarını, sağlık alanlarını ve sosyal alanlarını oluşturduk. Planlamada okul alanlarını yüzde 40, yeşil alanları da yüzde 30’a yakın arttırdık. Şimdi bizim Kültür ve Etüt Merkezi yaptığımız o bölgede Mahmutlar Anadolu Lisesi, Gülseren Doğan İlkokulu, Kılıçarslan Anaokulu olmak üzere tam 3 tane okul devletimizin, belediyemizin ve hayırseverlerin desteğiyle yapıldı. Mahmutların eğitimle ilgili sorunlarını çözdük, çözmeye de devam edeceğiz. Mahmutların en büyük ihtiyaçlarından biri de sağlıktı ocağıydı. Eski Mahmutlar Belediye Binamızın alt katını hastanemize tahsis ettik. Poliklinik olarak Mahmutlarımıza en iyi şekilde hizmet veriyor. Yine Kültür ve Etüt Merkezimizin yanında Hüsnü Gönüllü Sağlık Ocağının inşasını tamamladık. Yaptığımız imar düzenlemesi ile belediyemize ait 11 dönümlük sağlık tesis alanını hastane yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına devrettik. Hastanenin yerini biz hazırladık, inşallah ilerleyen zamanda bölgeye bir hastane kazandırılacaktır” dedi.

“10 YILDA TARİHİ HİZMETLERİ, YAPILAMAYANLARI MAHMUTLAR’A KAZANDIRDIK”

Mahmutlar’ın tarihinde en çok yatırım aldığı dönemi yaşadığını ifade eden Başkan Yücel, “Atatürk Caddesi’ni asfaltladık, çevre düzenlemesini yaparak, en güzel şekilde esnaflarımızın ve bölge halkımızın hizmetine sunduk. Mahmutların bir çok caddesini yeniledik. Mahmutların her bölgesinde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Kestel’den Sarıhasanlar’a ve Kargıcak’a kadar üçüncü alternatif yol olan 30 metrelik imar yolunun altyapısını tamamlayarak büyük kısmını hizmete açtık. İnşallah bu yolu Çevre Yoluna, Konya Hadim, Taşkent Yoluna bağlayacağız. Kültürden sanata, asfalttan, dere ıslah çalışmalarına, spor ve park alanlarına, imar planlamalarından altyapı çalışmalarına kadar burada tek tek sayamayacağım birçok hizmeti Mahmutlarımızda hayata geçirdik. Bize bazıları Mahmutlar’a ne yaptınız diye soruyorlar? Bizim dönemimizden önce yapılanlardan daha çok okullar, bizim dönemimizden önce yapılanlardan daha çok sağlık ocakları, bizim dönemimizden önce yapılanlardan daha çok park ve sosyal alanlar yaptık. Bizden önce hiç yapılmayan spor sahalarını, bisiklet yollarını, sahil düzenleme ve tek tip sahil büfelerini yaptık”

“BİZ YAPTIK YİNE BİZ YAPACAĞIZ”

“Biz, siz ne istediyseniz yaptık. Biz yaptık, yine biz yapacağız” diyen Başkan Yücel, “Mahmutlar için yeni projelerimiz hazır. Gelecek dönemimizde Mahmutlarımıza yeni sosyal alanlar ve spor tesisleri yapacağız. Mahmutlarımızda bulunan Naula Antik Kenti’ni turizme kazandıracağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla protokolünü imzaladık. Ayrıca şimdiden altyapısını hazırladığımız Yar Deresinin çevresini düzenleyerek dinlenme ve piknik alanları oluşturup halkımızın hizmetine sunacağız. Mahmutlar hizmetin en iyisine, her şeyin en güzeline layık. Mahmutlar için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü yatırımlarla, güçlü bir gelecek inşa edeceğiz. Biz sizler için varız. Sizler için çalışmayı sürdüreceğiz. Alanyamızda istikrar ve hizmetlerin devamı için oyumuzu işi ehline, hizmetin ustasına vereceğiz. Alanya’da Adem Murat Yücel diyeceğiz. Antalya’da Hakan Tütüncü diyeceğiz. Alanyamızı, Antalyamızı el ele vererek hep ileriye taşıyacağız” sözleriyle konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından yapılan kurdele kesimi ile birlikte seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Yücel tüm vatandaşları seçim ofisine Cumhur İttifakı’na destek olmaya davet etti.

