Estetik operasyonlar her dönem popüler işlemlerin başında gelse de aslında kişinin kendini iyi hissetme anlamında psikolojik olarak da son derece önemlidir. Çünkü her kadın aynaya baktığında kendini güzel görmek ister. Bu da bazen yapılacak küçük dokunuşlarla olabilir. Örneğin düşük göz kapağınız, göz renginizin güzelliğini kapatıyorsa ufak bir dokunuşa ihtiyacınız var demektir. Peki son derece hassas organımız olan gözlerimize işlem yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz? Üst ve alt göz kapağı estetiğine dair merak edilenleri Liv Hospital, Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Burcu Dirim anlattı.



Blefaroplasti nedir?

Blefaroplasti, göz kapağında yapılan estetik ameliyatlarının genel adıdır. Günümüzde üst kapak ve alt kapak estetik cerrahisi (blefaroplasti), göz kapağını gençleştirmek için yapılan popüler bir tekniktir.

Göz kapağı estetiği nasıl yapılır?

Güvenli ve başarılı blefaroplasti cerrahisinde, göz kapağı anatomisinin tam olarak anlaşılması önemlidir. Ameliyat öncesi dikkatli değerlendirmeyi son derece önemlidir. Üst göz kapağında hastanın isteğine ve medikal durumuna göre aynı veya ayrı seansta, lokal ya da genel anestezi ile yapılabilir.

Yaşa bağlı olarak göz çevresinde hangi değişiklikler görülür?

Yaşa bağlı yaşlanma belirtileri,

Göz çevresinde kaşların düşmesi,

Fazlalık kapak cildi oluşması,

Yağ dokusunun fıtıklaşması,

Cilt kırışıklıkları,

Üst kapağın düşüklüğü (blefaroptosis) ve

Alt kapak düşüklüğü (ektropiyon) gibi değişiklikler oluşur.

Doğru yapılmazsa hangi komplikasyonlara neden olur?

Kapaklardaki bağ dokunun zayıflamasıyla oluşan cilt dokusunun sarkması; yağ dokusunun öne doğru fıtıklaşması ve görme alanını daraltması şeklinde görülür. Blefaroplasti diye adlandırdığımız cerrahide, bir nevi yüz germenin çok iyi anlaşılması gerekir. İyi değerlendirilme yapılmadığında ptosis, kaş düşüklüğü, göz kapaklarının açıkta kalması ve tam kapanmaması, kuru göz gibi ciddi komplikasyonlara neden olur. Göz kapağı estetiği doğru ellerde yapıldığında taze ve genç bir görünüme kavuşmak mümkün olur.

Alt göz kapağı işlemleri nasıl yapılır?