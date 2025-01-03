Alanya'da, 13 kilometre uzaklıkta, bugün ikindi saatlerinde yerel saatle 16.51'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yerel yönetimler ve AFAD, depremin etkilerini değerlendirmek amacıyla hemen inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre, can ve mal kaybı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgilere göre ise deprem büyüklüğünün 4.6 şiddetlnde 12 km derinlikte yaşandığı öğrenildi.

AFAD verilerine göre ise Alanya Kalesi açıklarında yaklaşık 7 km derinlikte 4.5 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı.



İŞTE AFAD'IN PAYLAŞTIĞI VERİLER!!





Google verilerine göre paylaşılan deprem detayları