Alanya'da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 1-2 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen genel trafik uygulamaları, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından büyük bir titizlikle yapıldı. Yapılan denetimlerde, emniyet bölgesinde 1.656, jandarma bölgesinde ise 939 araç kontrol edildi.

Emniyet ekipleri, 515 araca toplam 2 Milyon 409 bin 974 TL, jandarma ekipleri ise 101 araca 290 bin 586 TL ceza keserek, kurallara uymayan sürücüleri uyardı. Kontroller sonucunda toplamda 616 araca 2 milyon 700 bin 560 TL ceza uygulanırken, 53 araç trafikten men edildi.