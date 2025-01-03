03 Ocak 2025 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında "Ferdi Tayfur hayranı olan T.S.Ü., Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine Kuran-ı Kerim'in hem üstüne oturdu hem de üstüne bastı" şeklinde ifadelerin yer aldığı paylaşımlar yapılmıştır.

Bu paylaşımlara ilişkin olarak Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından başlatılan soruşturmalar sonucunda, bugün (03.01.2025) video içeriğindeki T.S.Ü., ikamet adresinde yakalanmıştır.

Emniyet güçleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürmekte ve gerekli yasal işlemleri başlatmaktadır. Toplumda infial yaratan bu durumun ardından, yetkililer benzer olayların yaşanmaması için daha hassas davranılması gerektiğini vurgulamaktadır.