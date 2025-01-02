Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması ve ticaretinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir başarı elde etti.

Antalya’ya yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisi alınan E.M. isimli şahıs hakkında yapılan operasyonda, kendisine ait tır çekicisi ile birlikte yakalandı. Tır içerisinde yapılan detaylı aramada, Antalya'da bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 235.424 adet sentetik ecza maddesi bulundu.



Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen E.M., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bu operasyon ile birlikte gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı kararlı bir duruş sergilendiği vurgulandı.

Antalya Emniyeti, vatandaşların sağlığını tehdit eden her türlü suç ve suçlu ile mücadelede kararlılıkla devam edeceğini belirterek, bu tür operasyonların sürekliliğinin sağlanacağını ifade etti. Uyuşturucu madde ticareti yapanlara göz açtırılmayacak mesajını verdi.