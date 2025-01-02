Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, 01.01.2025 tarihinde Dinek Mahallesi amfi tiyatro önünde toplanan yaklaşık 25 motosiklet sürücüsünün Avsallar'a kadar yarış yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese intikal eden ekipler, yaptıkları kontrollerde çeşitli trafik ihlalleri tespit etti.

Denetimlerde dikkat çeken bazı ihlaller şunlar oldu:



Plakaların okunmamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmak ve gizlemek, sürücü belgesiz veya yetersiz sürücü belgesiyle motosiklet kullanmak, abartı egzoz kullanmak.

Yapılan denetimler sonucunda toplamda 10 sürücüye 95.956 TL tutarında cezai işlem uygulanırken, 8 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca, bu denetimlerde bir sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak adına yapılan kontrollerin devam edeceğini ve kurallara uymayanlara karşı caydırıcı önlemler alacağını duyurdu.