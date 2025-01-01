Alanya'da, halk sağlığını korumak amacıyla yılbaşı gecesi sahte ve kaçak alkollere yönelik kapsamlı denetimler yapıldı. Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri ile Jandarma Komutanlığı Narkotik Ekipleri iş birliğiyle gerçekleştirilen denetimlerde, Konaklı Mahallesi'nde 18, Mahmutlar Mahallesi'nde 23 ve Alanya merkezde 34 olmak üzere toplamda 75 işletme kontrol edildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde ekiplerimiz tarafından gerekli önlemler alındı ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.