Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’nde 46 yaşındaki Ürdün uyruklu M. Q. B. M., evinde komşuları tarafından hareketsiz halde bulunarak hayatını kaybetti. Komşuları, Mousa'dan haber alamadıkları için durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla Mousa’nın evine girdi ve yatak odasında hareketsiz yatan Mousa’ya müdahale etti. Yapılan kontrollerde Mousa’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polis incelemeleri sonrasında Mousa’nın cenazesi Alanya Belediye Morguna kaldırıldı. Ölüm sebebinin belirlenmesi için detaylı otopsi yapılacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi