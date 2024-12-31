Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Kargıcak Mahallesi’nde bir sürücünün aracıyla drift yaptığı ve bu eylemiyle trafikte ciddi bir tehlike yarattığı belirlendi.

Kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ciddi yaptırımlar uygulandı. Sürücüye drift atmaktan toplam 32.233 TL para cezası kesilirken, ayrıca sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.



Bunun yanı sıra, aracın da 60 gün boyunca trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilmesi kararlaştırıldı. Jandarma yetkilileri, bu tür tehlikeli davranışların trafik güvenliğini tehdit ettiğini belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu: "Drift atarak trafik güvenliğini ve insan hayatını riske atanlara geçit yok!"

Bu olayla birlikte yetkililer, toplumda trafik kurallarına uyulması ve güvenliğin ön planda tutulmasının önemini vurgulamış oldu.