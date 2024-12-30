Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği trafik uygulamasında çakar lambası takan bir araç durduruldu. Yapılan incelemede sürücünün yetkisiz olarak çakar lambası kullandığı tespit edildi.

Sürücüye, ilgili kanun maddeleri gereği 96.000 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konulurken, aracı da 1 ay boyunca trafikten men edildi. Çakar lambası ise kamuya mal edilmek üzere el konuldu.

Bu olay, yetkisiz çakar lambası kullanımının ne kadar ciddi bir suç olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Trafik güvenliği açısından büyük risk taşıyan bu durumun önüne geçmek için yapılan denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.