Olay, Alanya ’nın Büyükhasbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alanya Adliyesi’nde katip olarak görev yapan 34 yaşındaki Burhan Yüzen, henüz belirlenemeyen bir sebeple evinde silahla kafasına sıkarak intihar etti.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından duyulan silah sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinin ardından Yüzen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Burhan Yüzen’in cenazesi, savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından Alanya Belediye Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, Yüzen'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.