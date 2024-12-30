Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan bölgesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan bir sürücüyü tespit etti. Olay, bölgedeki güvenlik kameraları ile kaydedildi.

07 BRK 350 plakalı otomobilin sürücüsü, yapılan takip sonucu Mahmutlar Mahallesi'nde yakalandı. Yapılan kontroller neticesinde sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca İkinci kez drift yapmaktan 32.233 TL idari parası, sürücü belgesine 2 ay süre ile el konulması ve aynı ihlali iki kez gerçekleştirdiği için sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Ayrıca araç ise sahibi başka bir şahıs olduğu için trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu ve trafikteki can güvenliğini tehdit eden "trafik canavarlarına" karşı kararlı bir mücadele sürdüreceklerini duyurdu. Bu olayla birlikte jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerin artacağı vurgulandı.