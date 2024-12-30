29 Aralık 2024 tarihinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, emniyet bölgesi sorumluluk alanlarında asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulama sırasında dikkat çeken bazı olaylar yaşandı.



İlk olarak, durumundan şüphelenilen bir şahıs üzerinde yapılan aramada 27.55 gram esrar ele geçirildi. Bu kişi, yakalanan uyuşturucu ile birlikte narkotik büro amirliğine teslim edildi.



Ayrıca, yine durumu şüpheli bulunan başka bir şahıs üzerinde yapılan kontrolde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet 9 mm fişek bulundu. Bu kişi de Cumhuriyet Şehit Coşkun Nazilli Polis Merkezi Amirliği’ne yönlendirildi.

Alanya'da gerçekleştirilen bu tür asayiş uygulamalarının halkın güvenliği açısından büyük önem taşıdığı belirtilirken, emniyet güçlerinin kararlılıkla suç ve suçlularla mücadelesine devam edeceği vurgulandı.