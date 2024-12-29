Alanya’da uyuşturucu madde ticaretine geçit yok! Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Kadıpaşa Mahallesi’nde önemli bir operasyona imza attı.

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Ekipler, belirli bilgiler doğrultusunda şahısların ikametinde ve çevresinde yaptıkları araştırmalar sonucunda, C.S. isimli şahsın üst aramasında 10 gram esrar maddesi ele geçirirken; Y.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda ise: 15 parça halinde toplamda 178 gram esrar, 1.42 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 77.600 TL ve 3.085 EURO ele geçirildi.



Yakalanan şahıslar, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarından işlemlerinin yapılması için Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Alanya Emniyeti'nin bu tür operasyonlarla uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceği bildirildi. Toplum sağlığı için tehlike oluşturan bu tür faaliyetlere karşı yürütülen çalışmalar artarak sürecek.