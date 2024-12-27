Alanya’da yılbaşı gecesi vatandaşların huzur ve güvenliği için Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndan oluşan yaklaşık 800 personel görev başında olacak. Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü’nden 76 personel de acil durumlara müdahale etmek üzere hazır bulunacak.

Yeni yıl kutlamaları öncesi Alanya’da güvenlik tedbirleri artırıldı. Ekipler, yılbaşı gecesi boyunca vatandaşların güvenli bir ortamda yeni yılı karşılaması için sahada olacak. Özellikle şehir merkezi, turistik bölgeler ve yoğun insan trafiğinin yaşandığı yerlerde güvenlik önlemleri sıkı bir şekilde uygulanacak. Güvenlik güçleri, kalabalık bölgelerde trafik ve asayiş kontrollerini gerçekleştirecekken, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri de deniz güvenliğini sağlayacak.

Ayrıca, yangın ve sıkışmalı kaza gibi acil durumlara karşı hazırlıklarını tamamlayan Alanya İtfaiye Müdürlüğü, şehirdeki 76 itfaiye personeliyle, olası yangınlara ve acil durumlara hızlıca müdahale edecek. Alanya'da bu yılbaşı kutlamaları güvenli bir şekilde geçmesi hedefleniyor.