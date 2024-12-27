Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir elektrik direğinde meydana gelen yangın paniğe yol açtı. Yangının ardından kopan elektrik telleri, çevredeki sakinler için tehlike oluşturdu. Olayı gören mahalleli hemen durumu itfaiye ve ilgili kurumlara bildirdi.

Yangının ardından mahallede saatlerdir arızaya müdahalede bulunulmaması vatandaşları tedirgin etti. Kronikleşen elektrik kesintileri nedeniyle sıkıntı yaşayan Dinek Mahallesi sakinleri, yetkililere seslerini duyurmak için isyan etti. Birçok kişi sürekli artan elektrik sorununun giderilmesini talep ederken, yangının getirdiği tehdit nedeniyle güvenlik endişelerini dile getirdi.

Mahalledeki yaşlı ve çocukların tehdit altında olduğunu belirten vatandaşlar, elektriksiz kalmanın yanı sıra olası başka kazalara da davetiye çıkardığını ifade ettiler. Yetkililerin en kısa sürede duruma müdahale etmesi bekleniyor.