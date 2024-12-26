Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 25 Aralık 2024 tarihinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik önemli bir denetim uygulaması gerçekleştirdi. Okul çevrelerinde yapılan denetimlerde, toplamda 5 internet kafe, 3 kıraathane ve 4 park bahçe kontrol edildi. Ayrıca, 165 şahıs ve 22 okul servisi de gözden geçirildi. Denetimlerin olumlu sonuçlandığı ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı bildirildi. Bu tür uygulamalar, çocukların güvenliği ve toplumda farkındalık yaratma açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi