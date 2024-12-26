Alanya ’da Çevreyolu üzerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yolcuların büyük panik yaşadığı olayda, otobüs sürücüsü hızla aracı durdurup yolcuları tahliye etti. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olay anını cep telefonuyla kaydeden bir öğrenci, "Hocam lütfen bizi yok yazmayın," ifadesiyle dikkat çekti. Yangında can kaybı yaşanmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi