Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya ilçesinde yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirdi. “7258 Sayılı ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek” suçuna yönelik yapılan operasyonda toplamda 13 şüpheli yakalandı.



Gerçekleştirilen aramalarda önemli miktarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 257 adet tabanca fişeği, 198 adet uyuşturucu hap, 49.17 gram esrar maddesi ile bir adet hassas terazi bulunuyor.

Yakalanan şüpheliler, “7258 Sayılı ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek” suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suçla mücadele çalışmalarının yasaların verdiği yetki çerçevesinde kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bu operasyonlar sayesinde toplumda güvenliği artırmayı hedeflediklerini belirttiler.