Antalya’da, yasa dışı bahis sitelerine kripto para altyapısı sağladığı belirlenen şüphelilere karşı büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında yasa dışı bahse yönelik kripto cüzdan adreslerinin incelenmesiyle çeşitli şüpheli faaliyetler tespit edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda toplamda 21 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi; bunlar arasında cep telefonları, sim kartlar, dizüstü bilgisayarlar, bir tablet ve bir silah ile şarjör yer aldı.

Gözaltına alınan kişilerden 5’i ise "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet" suçundan tutuklandı.

Bu operasyon, Türkiye'de yasadışı bahis faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, bu tür suçların önlenmesi için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.