Alanya’da 24 Aralık 2024 tarihinde yaşanan olayda, A.A. isimli lise öğrencisinin, ders esnasında öğretmeni C.Ö. tarafından darp edildiği iddia edildi. Olayın ardından kulak zarının yırtıldığı tespit edilen A.A., ailesi tarafından hemen Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Öğrencinin babası, yaşanan durumu Alanya Adliyesi'ne taşıyarak öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu ve yasal süreç başlattı. Baba , "Oğlum ciddi bir travma yaşadı. Hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zarar gördü" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Ayrıca, olayın takipçisi olacaklarını ve öğretmenin görevden alınmasını istediklerini belirtti.

Olayın ardından okul yönetimi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hızlı bir şekilde harekete geçti. Okul müdürü ve müdür yardımcısı aileye destek olup gerekli işlemleri başlatırken; öğretmenin savunmasının alındığı ve müfettişlerin inceleme yapacağı bildirildi.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’ın da süreci yakından takip ettiği öğrenildi. Bu gelişmelerin yanı sıra aile, eğitim kurumlarının öğrenci güvenliği konusunda daha fazla önlem alması gerektiğini vurguladı.