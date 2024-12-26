Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 25 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen genel trafik uygulamaları, sürücülerin dikkatini çekti. Uygulama kapsamında toplamda 551 araç kontrol edilirken, bu araçlardan 69'una çeşitli nedenlerle toplam 78 bin 744 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Ayrıca yapılan denetimlerde, kurallara aykırı hareket eden 3 araç trafikten men edildi, 2 araç ise yakalandı.

Jandarma ekipleri, bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılacağını ve trafik güvenliğinin artırılması için çalışmalara devam edileceğini vurguladı. Alanya’daki sürücülerden kurallara uymaları konusunda duyarlı olmaları istendi. Bu tür uygulamaların, hem yaya hem de sürücü güvenliği açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.