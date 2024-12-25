Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Alanya Otogarı'nda bir şahsı durdurdu. Durumundan şüphelenilen kişinin çantasında yapılan arama sonucunda 700 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan yakalanan şahıs, mevcutlu olarak Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Alanya'da bu tarz operasyonların devam edeceği bildirilirken ''Alanya'da uyuşturucuya geçit yok!'' mesajı verildi.

Kaynak: Haber Merkezi