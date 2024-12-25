Alanya'nın Oba Mahallesi’nde, 74 yaşındaki Erkan V. ’d en uzun süre haber alamayan komşuları durumu endişeyle 112 Acil Servis’e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde talihsiz adamı ölü olarak buldu.

Yapılan incelemelerde herhangi bir dış müdahale izine rastlanmadığı belirtildi. Ancak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Erkan V. ’ nin cenazesi morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın nedenini aydınlatmak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.