Alanya'da, yılbaşı tedbirleri kapsamında kaçak ve sahte alkollü içkilerin önüne geçmek için Jandarma Komutanlığı ekipleri önemli bir operasyon düzenledi. Vatandaşların ihbarı üzerine Avsallar Mahallesi'nde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Adli makamlardan izin alınarak gerçekleştirilen aramalarda, şahısların ev, işyeri, araç ve motosikletlerinde toplam piyasa değeri yaklaşık 1 Milyon 100 Bin TL olan; 177 adet votka, 320 adet viski, 130 adet rakı, 95 paket kaçak sigara, 20 adet marka elektronik sigara, 86 adet elektronik sigara kiti, 33 adet takviye içerikli çikolata, 131 adet kaçak puro ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda, kaçak ürünleri bulunduran şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Alanya Jandarma Komutanlığı, güvenli ve sağlıklı bir yılbaşı geçirmesi için vatandaşları uyararak bu tür kaçak ürünlere karşı mücadelesinin süreceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi